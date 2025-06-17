Новосибирские чиновники перейдут на отечественный мессенджер ради безопасности

Администрация Новосибирска с 23 июня начнёт переход на отечественный мессенджер Max для внутренних коммуникаций сотрудников. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своём telegram-канале.

«Поручил департаменту связи и информатизации мэрии начать с 23 июня переход на российский мессенджер Max для внутренней переписки сотрудников администрации. Это позволит обеспечить безопасность и надёжность служебных коммуникаций», — отметил градоначальник.

По его словам, Новосибирск станет одним из первых городов России, где отечественный мессенджер будет внедрён в работу местных органов власти.

«Это вопрос информационного суверенитета. Пока Max будем использовать для служебных коммуникаций — протестируем в реальных условиях и подготовимся к полному запуску осенью», — добавил Кудрявцев.

Инициатива новосибирских властей следует федеральному тренду. Как ранее сообщалось, Госдума 10 июня приняла в окончательном чтении законопроект о создании единого национального сервиса для объединения государственных, финансовых и коммерческих цифровых услуг.

Согласно документу, правительство определит организацию, которая займётся запуском многофункционального сервиса. Оператор должен соответствовать двум ключевым требованиям: быть российским юридическим лицом с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки и обладать исключительными правами на программное обеспечение, внесённое в реестр отечественного ПО.

Отметим, что MAX уже сейчас нарекли заменой для Telegram. Среди преимуществ MAX — встроенные сервисы Госуслуг, а также нейросеть GigaChat от Сбера. Некоторые аналитики отмечают, что разрабатывает новый мессенджер VK, некоторые специалисты отмечают, что топ-менеджеры могут воспользоваться инструментами государственного давления на мессенджер Павла Дурова. В том числе замедлением по примеру YouTube.

Ранее Сиб.фм рассказывал о планах Кремля заблокировать Telegram.