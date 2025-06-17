Новосибирский эксперт: новый закон о продаже недвижимости за наличку направлен против коррупционеров

Новосибирский независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев объяснил, почему новый закон, о котором Сиб.фм писала ранее, не повлияет на рынок недвижимости.

«Это мало на что повлияет. За наличные деньги у нас мало кто покупает жилье, особенно среди людей, которые официально показывает свои доходы», — пояснил Николаев.

Как пояснил эксперт, основная масса покупателей квартир какое-то время копит на них. Делать это предпочитают на депозитах в банках.

«Может быть какое-то количество людей не сможет купить квартиры. Особенно если деньги связаны с коррупцией. Я думаю, что это правильно», — объяснил Николаев.

Также бессмысленным аналитик назвал требование к чистой биографии без экономических преступлений и требование о высшем образовании.

«По большому счету наличие высшего образования ничего не гарантирует. А если человек хочет этим заниматься, то он сможет это сделать через подставных лиц», — добавил новосибирец.

Ранее Сиб.фм рассказывал о сложностях оформления сельской ипотеки в Новосибирске.