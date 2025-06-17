В Новосибирске планируют запретить наличные расчеты при покупке недвижимости

Генеральная прокуратура РФ поддержала инициативу о запрете наличных платежей при сделках с жильем. Соответствующее предложение ранее внесли депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Как отмечает надзорное ведомство, участились случаи дистанционного мошенничества на рынке недвижимости, что требует ужесточения регулирования.

Ведомство предлагает законодательно закрепить требования к деятельности риелторов. Специалисты должны будут иметь высшее образование и чистую судебную историю, особенно в части экономических преступлений. Также планируется четко определить ответственность агентств за некачественные услуги.

Рассматривается создание компенсационного фонда для возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных посредников.

Предлагается увеличить срок регистрации прав в Росреестре до 20 дней либо вводить приостановку процедуры при возникновении сомнений в добросовестности сделки.

Особое внимание уделяется защите пожилых собственников. Для граждан старше 65 лет сделки по продаже жилья могут сделать обязательными к нотариальному удостоверению.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году было зарегистрировано более 6 тысяч преступлений, связанных с незаконным отчуждением жилья, а в 2023 году — уже свыше 8 тысяч. Основными жертвами становятся пенсионеры, лица с зависимостями и психическими заболеваниями.

Эксперты рекомендуют использовать безналичные формы расчетов через аккредитивы или электронные сервисы. Запрет наличных платежей призван стать дополнительной мерой защиты граждан на рынке недвижимости.

Ранее Сиб.фм рассказывал о переменах в сделках с недвижимостью со слов депутата Госдумы из Новосибирска.