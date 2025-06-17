Под Новосибирском иномарка врезалась в маневровый тепловоз

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, инцидент произошел на железнодорожном переезде около села Марусино.

Водитель иномарки выехал на пути перед маневровым тепловозом, что привело к столкновению.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Подвижной состав остался на рельсах, движение поездов не прерывалось. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 13-летний подросток на мопеде без прав столкнулся с 9-летним велосипедистом под Новосибирском.