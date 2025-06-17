82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
17 июня, 22:26
пробки
2/10
погода
+22.5°C
курсы валют
usd 78.71 | eur 90.75
82.76% -1.2
сегодня
17 июня, 22:26
пробки
2/10
погода
+22.5°C
курсы валют
usd 78.71 | eur 90.75
сегодня 20:44
проиcшествия

Под Новосибирском иномарка врезалась в маневровый тепловоз

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, инцидент произошел на железнодорожном переезде около села Марусино.

Водитель иномарки выехал на пути перед маневровым тепловозом, что привело к столкновению.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Подвижной состав остался на рельсах, движение поездов не прерывалось. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 13-летний подросток на мопеде без прав столкнулся с 9-летним велосипедистом под Новосибирском.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.