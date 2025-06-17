«Получаю удовольствие от работы». В Новосибирске стала известна личность владелицы авто с провокационной надписью «Я не Анжела»

Мастер по наращиванию ресниц рассказала историю о провокационной наклейке на машине.

В Новосибирске на улице Железнодорожной, 12/1 уже некоторое время привлекает внимание необычная надпись на заднем стекле автомобиля:

«Я не Анжела, но получаю удовольствие от своей работы — выполняю наращивание ресниц как боженька».

Корреспондент Сиб.фм связался с владелицей машины Юлией, чтобы узнать, почему именно Анжела стала центром такой оригинальной рекламы.

«Я жила на Нарымской улице и часто гуляла с собакой, рядом у старого дома заметила машину Анжелы. Сначала не знала, кто она, но наклейка на ее машине сильно заинтересовала меня», — поделилась Юлия.

По словам девушки, знакомство с сибирской Круэллой Олей Платоновой вдохновило Юлию на смелый рекламный ход. Именно она подсказала использовать имя Анжелы как своеобразный «хайп» и привлекать внимание к ее делу — наращивание ресниц.

В результате, в сентябре 2024 года на машину была нанесена наклейка с оригинальной фразой, после чего этот же слоган Юлия использовала и для своих соцсетей.

Владелица автомобиля отмечает, что реакция прохожих и клиентов была исключительно положительной от провокационной наклейки.

«Люди смеются, интересуются, пишут в соцсетях, кто-то даже фотографирует машину, чтобы показать друзьям. Особенно привлекает внимание надпись среди мужчин. Как-то ко мне подошел один молодой человек, спросил, может ли он сфотографировать это жене», — с улыбкой делится девушка.

По словам Юлии, реклама на авто помогла ей заявить о себе в новом городе, где достаточно большая конкуренция, и девушка смогла привлечь много клиентов. Именно имя нашумевшей Анжелы стало отличным, креативным маркетинговым ходом, который принес пользу для Юлии.

Напомним, та самая Анжела получила широкую популярность в 2022 году. Горожане заметили на дорогах города иномарку с нанесённым именем владелицы крупными буквами. Выяснилось, что Анжела уже много лет работает в эскорт-услугах.

«Брендированный» автомобиль часто замечают на Бердском шоссе и неподалеку от НВВКУ.