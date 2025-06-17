Попытка №3: в Новосибирске снова ищут исполнителя для работы со схемой метро

Новосибирские власти в третий раз объявили конкурс на разработку скорректированной схемы развития метрополитена. Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 50,3 миллиона рублей.

Подрядчику, который выиграет электронный аукцион, предстоит в течение 250 календарных дней подготовить предложения по развитию сети метро. В перечень работ входит проектирование продления Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до новой станции «Молодежная».

Ранее городские власти уже дважды пытались найти исполнителя для этой работы, однако предыдущие конкурсы не привели к заключению контракта. Новая попытка привлечь подрядчика свидетельствует о важности проекта модернизации метрополитена для транспортной инфраструктуры города.

Ранее сообщалось, что станцию метро «Спортивная» в Новосибирске рассчитывают открыть в сентябре 2025 года.