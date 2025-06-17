Режим ЧС объявлен: ливни парализовали посевную кампанию в Татарском районе

В Татарском районе Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за сложных погодных условий, препятствующих проведению посевной кампании.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов в интервью BFM-Новосибирск, эта мера направлена на поддержку местных аграриев.

Министр пояснил, что интенсивные осадки объемом от 15 до 40 мм в сутки вызывают критическое переувлажнение почвы, что существенно затрудняет использование сельскохозяйственной техники. По его словам, фермеры вынуждены использовать любые возможности для посева даже на небольших участках. Шинделов также отметил аналогичные проблемы в Чистоозёрном районе.

На текущий момент в области посеяно 92% запланированных площадей. Посевные работы продолжаются в Усть-Таркском, Чановском и Куйбышевском районах, тогда как 18 районов уже завершили кампанию, причем некоторые из них перевыполнили установленные планы.

Ранее сообщалось, что новосибирцев предупредили об экстремальной погоде в начале лета.