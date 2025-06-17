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общество

С 17 июня начнут проверять дачные участки: у неухоженных могут изъять землю

Фото: Сиб.фм

В России с 17 июня вступают в силу новые правила пользования земельными участками.

Теперь собственники обязаны содержать землю в порядке: убирать мусор, косить сорняки и использовать участок по назначению.

Власти вводят чёткое определение «освоенного участка» — это территория без захламления, с оформленными постройками или сельхоздеятельностью. Владельцы земли, купленной до апреля 2025 года, обязаны привести её в соответствие с нормами до 2028 года.

За нарушения собственнику сначала вынесут предписание. Если его проигнорировать, возможен суд и даже изъятие земли.

Данная реформа направлена на борьбу с заброшенными участками и улучшение экологической обстановки.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске агроном призвал срочно начать окучивать картофель

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Валерия Митрохина
Журналист

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