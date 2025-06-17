УФАС проверяет возможный сговор двух новосибирских фирм на 1 млрд рублей

Управление ФАС по Новосибирской области проводит проверку в отношении АО «Промышленно-логистический парк» и ООО «Проектный Центр Сибири» на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства при проведении электронного аукциона на строительство высоковольтной ЛЭП стоимостью 1 миллиард рублей.

По информации ведомства, основанием для проверки стало отклонение заявки ООО «Проектный Центр Сибири» в ходе торгов. Специалисты изучат законность этого решения и правильность процедуры допуска участников. В случае выявления нарушений компаниям грозит административная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске завершили расследование дела о взятках главе «Корпорации развития Новосибирской области».