В Китае обнаружили подделки новосибирской муки «Беляевская»

Новосибирское предприятие по производству муки №1 подтвердило факты подделки своей продукции в Китае. Как сообщил коммерческий директор предприятия Олег Поправко изданию BFM-Новосибирск, первые случаи фальсификата были зафиксированы еще во время пандемии, когда поставки в КНР прекратились, но на полках магазинов появилась якобы «Беляевская» мука.

По словам Поправко, в июне 2025 года китайские партнеры привезли образец подделки — точную копию оригинальной упаковки. Лабораторные анализы показали наличие посторонних добавок и отклонения в качестве продукта. Предприятие уже зарегистрировало торговую марку в Китае и ищет местных представителей для защиты своих интересов.

Эксперты отмечают, что на российском рынке подделка муки встречается редко из-за невысокой стоимости продукта и большого числа производителей. Новосибирский комбинат продолжает поставки в КНР, где бренд «Беляевская» пользуется популярностью.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область нарастит производство муки почти на 6% в 2025 году.