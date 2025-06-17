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общество

В Новосибирск придёт мощная волна ураганов и торнадо после аномальной жары

Фото: Сиб.фм

Климатолог предупредил новосибирцев об опасной погоде.

Как сообщил климатолог Алексей Непомнящих в интервью Сиб.фм, в конце июня в Новосибирске ожидается вероятность торнадо и ураганов из-за нестабильного атмосферного фронта.

«После аномальной жары ожидается вторжение волны торнадо, возможен ураганный ветер и ливень с градом. В июне возрастает как частота, так и интенсивность опасных конвективных явлений», – заявил эксперт.

Напомним, 15 июня на Новосибирск обрушился ливень с градом, в результате которого образовались огромные лужи. А неделей ранее в городе был замечен смерч.

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Кристина Уколова
Журналист

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