В Новосибирске назвали главные ошибки школьников на ЕГЭ по математике

Стали известны ошибки новосибирских выпускников на едином государственном экзамене по математике.

Как рассказала для ТАСС доцент Новосибирского государственного педагогического университета Елена Рудакова, средний балл на ЕГЭ по математике в 2025 году составил 62,05. Выпускникам из Новосибирска особенно трудно дались задания на вероятность и графики функций.

Так, сложность вызвали задачи №5 и №9-12, которые требуют разнообразных подходов и точных вычислений.

Во второй части экзамена школьники уверенно справлялись с тригонометрическими уравнениями и практико-ориентированными задачами, но геометрия по-прежнему остаётся «слабым звеном»: в 2024 году только 5% участников полностью решили стереометрию, около 10% — планиметрию.

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