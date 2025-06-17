В Новосибирске опубликован алгоритм поиска попавших в плен бойцов на Украине

Для родственников военнослужащих, пропавших без вести в зоне СВО, разработан четкий алгоритм действий:

1. Проверка

Убедитесь, что отсутствие контакта не связано с боевой обстановкой. Если связи нет более месяца, начинайте поиски.

2. Горячие линии

Звоните:

8 (800) 100-77-07 (Минобороны)

8 (495) 693-64-17 (Военная прокуратура)

8 (800) 600-92-69 (Красный Крест)

3. Работа с частью

Обратитесь к командиру части с документами, подтверждающими родство. Контакты можно узнать в военкомате.

4. ДНК-тест

Подайте заявление в военкомат для сдачи биоматериала (лучше от ближайших родственников).

5. Поиск информации

Опросите сослуживцев, проверьте соцсети на наличие фото/видео с пропавшим.

Важно:

При подтверждении исчезновения подавайте документы в военную прокуратуру

Через 6 месяцев можно обращаться в суд для признания без вести пропавшим.

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