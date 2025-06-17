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общество

В Новосибирске опубликованы кадры строительства станции метро "Спортивная"

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске опубликованы кадры со строительства станции метро "Спортивная", которую планируют открыть в сентябре 2025 года. Мэр Максим Кудрявцев во время рабочего осмотра объекта подтвердил сроки ввода станции в эксплуатацию.

Градоначальник сообщил, что строительство ведется активными темпами, однако отметил сложности в реализации проекта. Первоначальная проектная документация 2019 года не была должным образом реализована предыдущим подрядчиком, что потребовало переделки части работ и разработки нового проекта, успешно прошедшего экспертизу в феврале 2025 года.

Кудрявцев пояснил, что в мае был выбран новый подрядчик для завершения строительства. После тщательной инвентаризации стало понятно, какие работы требуют завершения или исправления. В настоящее время на площадке заняты более 40 специалистов.

Мэр поставил задачу обеспечить полную строительную готовность станции к 1 сентября, чтобы успеть оформить необходимые документы и открыть станцию для пассажиров к началу хоккейного сезона. По его словам, все процессы четко выстроены, и администрация контролирует ход работ.

Фото В Новосибирске опубликованы кадры строительства станции метро

Фото В Новосибирске опубликованы кадры строительства станции метро

Фото В Новосибирске опубликованы кадры строительства станции метро

Фото В Новосибирске опубликованы кадры строительства станции метро

Фото В Новосибирске опубликованы кадры строительства станции метро

Фото В Новосибирске опубликованы кадры строительства станции метро

Фото В Новосибирске опубликованы кадры строительства станции метро

Фото В Новосибирске опубликованы кадры строительства станции метро

Ранее сообщалось, почему станцию не сдали вовремя.

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Кристина Уколова
Журналист

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