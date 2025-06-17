Шесть лет проблемной стройки. В Новосибирске к сентябрю обещают завершить станцию метро «Спортивная» – показываем кадры изнутри

16 июня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поставил задачу по обеспечению готовности станции метро «Спортивная» к началу учебного года. Корреспондент Сиб.фм побывал внутри строительного объекта, возведение которого идёт уже более шести лет. Почему станцию не сдали вовремя?

Новые сроки готовности

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проконтролировал ход строительства станции метро «Спортивная». 16 июня журналисты вместе с главой города оценили степень готовности объекта. Градоначальник поставил задачу подрядчику к 1 сентября обеспечить строительную готовность объекта.

«В 2019 году была изготовлена проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу. К большому сожалению, подрядчик не справился с поставленной задачей. Были серьезные отклонения от производства. Многие работы сделаны с нарушением, часть пришлось переделывать. И мы заново прошли этот путь. Изготовили новую проектную документацию. Она прошла экспертизу в феврале этого года. В мае мы законтрактовались на весь оставшийся объем работ. Перед этим сделали инвентаризацию. Теперь мы четко понимаем, какие работы выполнены в соответствии с нормативной базой, какие надо доделать и какие переделать. Сейчас на объекте работает более 40 специалистов», – прокомментировал Максим Кудрявцев, передаёт его слова АиФ-Новосибирск.

Как пояснил подрядчик строительства станции метро «Спортивная», генеральный директор ООО «Акви Технолоджи» Дмитрий Клиросов, сейчас главная задача вывести объекта на завершающую стадию.

«В рамках контракта у нас идут работы на системах электроснабжения, вентиляции, связи. Приходится делать большой объем работ буквально заново. То есть это полная практически переупаковка всей кабельно-проводниковой продукции на соответствие норм и правил в рамках тех замечаний, которые были ранее выданы. Поэтому мы работаем, не покладая рук, без выходных практически», – признаётся Дмитрий Клиросов.

Шестилетняя стройка

Напомним, в Новосибирске строить станцию метро «Спортивная» начали в 2019 году между «Речным вокзалом» и «Студенческая». Изначально предполагалось сдать её одновременно с «Сибирь-Ареной», однако сроки неоднократно переносили.

Первоначально открытие станции планировалось на лето 2022 года, затем было перенесено на октябрь. 1 ноября 2022 года стало известно, что открытие станции перенесено на конец 2022 года из-за санкций в связи с началом СВО.

8 декабря 2022 года бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что открытие станции перенесено на 2023 год. Также повторно назначена экспертиза документации. 1 ноября 2023 года было опубликовано обоснование повышения стоимости проезда, в котором говорится, что открытие станции состоится в 2024 году.

Позже стало известно, что на июнь 2024 года назначена итоговая проверка, однако затем было снова объявлено, что открытие состоится в начале 2024 года, но впоследствии оно было перенесено на лето 2024 — День города. Эти сроки не менялись несмотря на в третий раз не пройденную госэкспертизу.

После этого была названа более конкретная дата открытия — конец мая 2024 года, что депутаты восприняли со скептически, что впоследствии было оправдано: 10 апреля открытие было перенесено на конец квартал 2024 года, несмотря на двумя днями позже пройденную экспертизу. Затем было объявлено, что открытие вновь состоится осенью 2024 года, после чего новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о сложностях, препятствовавших открытию станции, упомянув, что сроки остаются неизвестными.

Далее они вновь были намечены на декабрь 2024 года, однако после этого до 25 декабря 2024 года мэрия Новосибирска объявила о продлении разрешения на строительство. Далее их снова сместили на четвёртый квартал 2024 года.

Впоследствии стало известно, что Главгосэкспертиза станции по-прежнему не завершена, в связи с чем вероятны новые переносы открытия, после чего сроки вновь перенесли на неопределённый период. Далее они были определены на 2025 год. Впоследствии, связи с необходимостью достройки станции в течение шести месяцев, сроки открытия станции вновь были перенесены на неопределённый срок.

Проблемы станции в марте 2024 года вышли на уровень Госдумы: депутат Виктор Игнaтов направил запрос в адрес врио мэра города Олега Клемешова.

Летом 2024 года был расторгнут заключённый 21 января 2022 года контракт муниципального предприятия «МетроМир» с ООО «СпецТрансСтрой».

Судебные дела

В период строительства станции было возбуждено административное дело в связи с нарушением сроков финансирования, однако ранее СМИ писали о возбуждении дела в связи с переносом сроков открытия.

В ноябре 2022 года в Новосибирске был задержан Александр Мысик — руководитель муниципального предприятия «МетроМир», которое занято строительством станции. Задержание и следственные действия с компанией связаны с очередным переносом сроков завершения строительства станции.

В июле 2023 года прокуратура Новосибирска сообщила, что она обнаружила нарушения при строительстве станции на 200 млн рублей. Кроме того, за четыре месяца 2023 года станция потеряла 2 % готовности — в феврале чиновники говорили о выполнении 97 % работ, а в июне оценивали уже в 95 %. Также мэрия Новосибирска подала иск о взыскании 566 миллионов рублей с компании «СпецТрансСтрой» (по станции 486 миллионов), задолженности за невыполнение работы.

А что дальше с развитием метро в Новосибирске?

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, власти ведут подготовку актуализации схемы развития метрополитена. Кроме того, в прошлом году закуплено пять вагонов. Каждый состав обошёлся городскому бюджету в 862 млн рублей. Два состава приобретено «за деньги», ещё три – в лизинг.

Сейчас власти проводят конкурс на право проектирования тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Березовая Роща».

«В свое время эта работа была не выполнена и будем исправлять ошибки прошлого. Надо основательно подойти к развитию метрополитена в целом. Та документация, которая была изготовлена ранее, уже устарела. Поэтому мы планируем объявить конкурс на проектирование Генеральной схемы Новосибирского метрополитена. Город растет, появляются спальные микрорайоны. Нам необходимо понимать, как выстроить приоритеты. Но перед мэрией четко стоит задача развития метрополитена, строительства новых станций и метродепо», – комментирует Максим Кудрявцев.

По его словам, пока он не будет называть конкретные станции, которые в перспективе могут появится на карте Новосибирска. Однако упомянул, что идёт дискуссия – развивать Дзержинскую линию или продлевать Ленинскую (в сторону площади «Станиславского»).

Ранее Сиб.фм публиковал эксклюзивное интервью мэра Новосибирска о развитии транспорта.