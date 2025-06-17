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общество

В Новосибирске заметили пенсионерку в зимней одежде в аномальную жару

Фото представлено для Сиб.фм

В электричке, отправляющейся до Искитима, заметили бабушку в тёплой зимней одежде.

В редакцию Сиб.фм поступила необычная видеозапись: пассажиры электрички сняли пожилую женщину, полностью одетую в зимнюю одежду — на ней тёплая куртка и махровая шапка. Всё бы ничего, если бы не дата — 17 июня. По данным «Яндекс Погоды», в Новосибирске сегодня стоит аномальная жара — термометры показывают +32 градуса.

На видео видно, как бабушка невозмутимо сидит у окна прямо под палящим солнцем. Судя по внешнему виду, ей совершенно не жарко.

Остаётся неизвестным, что именно побудило пожилую женщину надеть зимнюю одежду в разгар лета.

Напомним, что кардиолог назвала опасные симптомы во время аномальной жары

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Валерия Митрохина
Журналист

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