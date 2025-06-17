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вчера 22:01
общество

В Новосибирской области проводят масштабную проверку мостов на безопасность

Фото: Сиб.фм

Специалисты начали обследование мостовых сооружений региона с целью выявления опасных дефектов, влияющих на безопасность эксплуатации.

Особое внимание уделяется возрастным конструкциям, большинство из которых были построены еще в конце 1960-х годов.

В министерстве транспорта Новосибирской области сообщили, что для повышения точности диагностики заключен договор на инструментальное обследование конструкций. Все выявленные проблемы планируется оперативно устранять.

Параллельно в регионе уже ведется капитальный ремонт нескольких искусственных сооружений на важнейших магистралях. В частности, до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию обновленный путепровод на трассе между Новосибирском и Ленинск-Кузнецким.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске разобрали один из мостов, чтобы потом построить его заново.

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Кристина Уколова
Журналист

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