В Новосибирской области зафиксировано снижение выдачи кредитных карт

Согласно данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), в мае 2025 года жителям Новосибирской области было выдано 23,1 тыс. кредитных карт на общую сумму 2,8 млрд рублей. Этот показатель оказался в 1,3 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда банки региона выпустили 53,4 тыс. кредиток.

В сравнении с апрелем текущего года количество выданных карт сократилось на 9%, а общий объём одобренных кредитных лимитов уменьшился на 5%. При этом средний размер лимита по карте за год вырос на 5% — с 116 тыс. рублей в мае 2024 года до 122 тыс. рублей в мае 2025 года.

Аналогичная тенденция наблюдается и в других регионах Сибири: в Красноярском крае и Иркутской области выдача кредитных карт снизилась в 1,3 раза, в Кузбассе — в 1,2 раза, в Омской области — в 1,1 раза.

Как отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), сокращение выдачи кредиток продолжается с мая прошлого года. Эксперты связывают эту динамику с ужесточением денежно-кредитной политики регулятора, направленной на охлаждение кредитного рынка, а также с введением ограничений по показателю долговой нагрузки.

«Банки постепенно снижают свою склонность к риску, делая ставку на заёмщиков с высокой кредитоспособностью. В то же время сокращается поток заявок от клиентов с недостаточным уровнем доходов», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Таким образом, на фоне общей тенденции к ужесточению кредитной политики жители Новосибирской области, как и других регионов Сибири, стали реже получать кредитные карты, несмотря на небольшой рост среднего размера кредитного лимита.

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