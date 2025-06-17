В Новосибирскую область переехали свыше 70 000 соотечественников из стран СНГ

Более 70 тысяч человек стали жителями Новосибирской области благодаря программе поддержки добровольного переселения соотечественников из-за границы. В их числе – 3,5 тысячи учащихся вузов и колледжей региона, а также более 18 тысяч детей дошкольного и школьного возраста.

Согласно информации из официального Telegram-канала области, с начала 2025 года поступило 307 новых заявлений, причем подавляющее большинство (83,6%) – от граждан Республики Казахстан. Самыми востребованными направлениями для переезда являются Новосибирск, город Бердск и Новосибирский район.

Из 667 прибывших в текущем году, около 200 уже нашли работу. Участникам программы оказывается всесторонняя помощь, включающая:

- разовую выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого ребенка до 17 лет;

- обеспечение бесплатным питанием в школах и других учебных заведениях детей из малообеспеченных и многодетных семей;

- выплату в 20 тысяч рублей на первоначальное обустройство для студентов, получающих профессиональное образование;

- ежемесячную стипендию от правительства области для пяти лучших студентов-соотечественников.

Ранее Сиб.фм сообщал о массовом притоке мигрантов в Новосибирскую область.