В парках Новосибирской области резко возросло число укусов клещей

Согласно данным государственного доклада о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в 2024 году в парках и скверах Новосибирской области зарегистрировали 172 случая укусов клещей. Это на 70,3% превышает показатели предыдущего года.

Как поясняется в документе, такой рост связан с расширением категории «Парки», куда теперь включены скверы и бульвары. При этом в других локациях наблюдается обратная тенденция: на кладбищах количество укусов сократилось на 36,2% (до 208 случаев), а в садоводческих обществах — на 12,61% (до 963).

Общее число обращений по поводу укусов клещей в регионе в 2024 году составило 14,25 тыс., что на 19,4% меньше, чем годом ранее. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 355 человек (снижение на 34,9%). Подтверждённых случаев заболевания зафиксировано 86 против 166 в 2023 году. Летальных исходов — три.

По состоянию на 10 июня 2025 года в медицинские учреждения области поступило 8,42 тыс. жалоб на укусы. Наибольшая активность клещей отмечена в Новосибирском районе (1,4 тыс. обращений). Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за 23-ю неделю текущего года число укусов снизилось на 36,68%.

Страховая компания «Согласие» приводит дополнительные данные: в 2024 году в Новосибирской области количество страховых случаев, связанных с клещами, уменьшилось на 51%. Регион вошёл в тройку субъектов с наиболее значительным снижением показателей наряду с Московской областью и Алтайским краем (по 56%).

Однако в некоторых регионах России отмечается противоположная динамика. В Пермском крае число обращений выросло на 84%, в Удмуртии — на 11%, в Красноярском крае — на 7%, а в Вологодской области — на 5%.

Ранее Сиб.фм рассказывал о клещах, которые впились в интимные органы новосибирцев. Те занимались сексом в Первомайском сквере.