Ящур под контролем: в Новосибирской области не выявлено случаев заболевания скота

Новосибирская область получила официальный статус благополучной по ящуру, что подтверждает отсутствие вспышек заболевания среди сельскохозяйственных животных. Как сообщил заместитель начальника управления ветеринарии региона Владимир Гоппе, этот показатель отражает эффективную профилактическую работу и постоянный контроль за эпизоотической ситуацией.

Переход из категории "неблагополучных" в "благополучные" имеет важное экономическое значение для местных производителей. Теперь они получили право легально реализовывать мясную и молочную продукцию в другие регионы с аналогичным или менее строгим ветеринарным статусом.

Присвоение нового статуса стало результатом системной работы ветеринарной службы области и свидетельствует о стабильной эпидемиологической обстановке в животноводческом секторе региона.

Ранее сообщалось, что Новосибирск расширит поставки КРС после снятия ограничений по ящуру.