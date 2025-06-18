500 000 за год: эксперт раскрыла новосибирцам работающую стратегию накоплений

Эксперт-аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева рассказала изданию «Московский комсомолец в Новосибирске» о проверенных способах накопления.

Среди ключевых рекомендаций — сокращение необязательных трат, поиск дополнительных источников дохода, таких как подработка, и грамотное управление сбережениями. Особое внимание эксперт уделила правилу «заплати сначала себе», советуя сразу после получения зарплаты переводить 30–50% средств на отдельный счет. Этот процесс можно автоматизировать, а для контроля прогресса использовать финансовые приложения или таблицы.

По ее словам, для достижения финансовой цели в 500 тысяч рублей за год потребуется откладывать примерно 41 700 рублей ежемесячно, 9600 рублей в неделю или 1370 рублей ежедневно. Начинать можно с небольших сумм, постепенно увеличивая их по мере роста доходов.

Для сохранения и приумножения накоплений Замалеева рекомендует размещать средства на вкладах или накопительных счетах с доходностью до 20% годовых сроком на 6–12 месяцев. Часть суммы можно распределить между вкладом и накопительным счетом для гибкости. В качестве инвестиционного инструмента эксперт советует облигации — корпоративные или федерального займа с доходностью 17–19% годовых. Акции и фонды она считает более рискованными вариантами и не рекомендует их для краткосрочных накоплений.

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