Авито Авто и АВТОВАЗ в рамках ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе АВТОВАЗ и онлайн-платформа объявлений Авито подписали соглашение о сотрудничестве.

Оно нацелено на укрепление позиций АВТОВАЗа на российском автомобильном рынке, развитие цифровых решений в индустрии и повышение прозрачности сделок по купле-продаже автомобилей на Авито Авто.

Одной из ключевых задач партнерства стало упрощение процессов выбора и покупки новых автомобилей и ТС с пробегом, а также повышение прозрачности сделок в отрасли. В рамках партнерства стороны планируют запуск и развитие совместных проектов и аналитических и маркетинговых исследований, которые дадут возможность выявлять тренды рынка, прогнозировать спрос и создавать новые сервисы и продукты для улучшения пользовательского опыта автовладельцев. Обмен данными о потребительских предпочтениях, опыте эксплуатации и ремонта автомобилей позволит глубже понимать поведение клиентов и предлагать решения, отвечающие их реальным потребностям.

АВТОВАЗ интегрирует данные о техническом обслуживании автомобилей LADA в сервис проверки истории «Автотека». Также будет проведена интеграция сервиса Селект от Авито Авто и программы сертифицированных автомобилей LADA с пробегом – Restart от АВТОВАЗа.

В карточках объявлений о продаже запчастей для автомобилей LADA на Авито появится специальный бейдж, подтверждающий их официальное происхождение и наличие гарантии.

Также партнеры планируют совместную работу над повышением узнаваемости бренда LADA, запуск рекламных кампаний, обмен аналитикой рынка, обучение сотрудников дилерских центров и расширение присутствия дилерской сети автопроизводителя на платформе.

«Для нас сотрудничество с таким ключевым игроком отечественного авторынка как АВТОВАЗ – это возможность усилить позиции платформы как надежного партнера автопроизводителей и дилеров. В 2025 году доля машин отечественных брендов составила 25,8% среди всех предложений с пробегом на Авито Авто, при этом LADA занимает лидирующую позицию – 82,2% от общего предложения. Поэтому мы видим большой потенциал в совместном развитии цифровых продуктов, а также в создании новых решений, которые сделают рынок автомобилей безопаснее и понятнее. Благодаря сотрудничеству с партнером мы сможем предложить пользователям еще более точную информацию о состоянии автомобилей, повысить уровень доверия на рынке и снизить риски при совершении сделок. Это станет важным вкладом в развитие честной и открытой автоиндустрии в России», – подчеркнул старший управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.

«Сотрудничество с Авито Авто — важный шаг в развитии цифровых сервисов LADA. Мы стремимся сделать процесс покупки и владения нашими автомобилями максимально удобным и прозрачным. Новые решения помогут клиентам получать достоверную информацию, упростят выбор автомобиля и повысят уровень сервиса. Это укрепит доверие к бренду и откроет дополнительные возможности как для новых покупателей, так и для владельцев LADA на вторичном рынке» , – прокомментировал Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ».