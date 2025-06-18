Бизнесмены предстанут перед судом за взятку экс-главе Корпорации развития Новосибирской области Зырянову

Два предпринимателя обвиняются в даче взятки Александру Зырянову.

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателей Артёма и Рамиля Муслимовых, которых обвиняют в даче взятки бывшему главе АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александру Зырянову. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, с февраля по март 2024 года братья передали Зырянову 11 миллионов рублей — лично и через посредников. За взятку они рассчитывали на приоритетное заключение госконтрактов на сумму 60 миллионов рублей. Деньги, в том числе, пошли на организацию кинофестиваля и позитивные публикации в СМИ.

Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд. Ранее туда же поступило дело самого Зырянова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и покушении на взяточничество. Под суд еще пойдёт и директор АО «УК „ПЛП“» Александр Гоманов — следствие считает его посредником.

Напомним, что Зырянов находится под стражей с июня 2024 года. Ему инкриминируется пять эпизодов коррупции, включая получение взятки от Муслимовых и 1,5 млн — от руководства АО УК «Биотехнопарк». Также он, по данным следствия, пытался получить 30 млн рублей от китайского инвестора за подключение объекта к сетям.

Ранее Сиб.фм также рассказывал о деятельности задержанного экс-главы Корпорации развития Новосибирской области. Известно, что он активно вкладывался в продвижение мероприятий в регионе, занимался развитием спорта и культуры, куда была направлена финансовая поддержка. Также Зырянов каждый год помогал бойцам СВО: в октябре 2022 года он доставил бойцам бронированную машину для перевозки раненых, дроны и продукты питания, а в марте 2023 года отправил автомобили, антидроновые ружья и многое другое, собранное на средства предпринимателей.