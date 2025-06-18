Более 200 тысяч жителей Новосибирской области выбрали 24 общественных пространства для благоустройства

О результатах голосования рассказал и.о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров на пресс-конференции. В Новосибирской области в голосовании участвовало 24 города и районных центра. Всего проголосовало 209 165 человек. Некоторые территории очень активно голосовали. Например, в Кольцово и Черепаново в голосовании принял участие каждый четвертый житель.



По словам Евгения Назарова, большую роль в голосовании сыграли волонтеры, их число составило 1547 человек. Благодаря их работе проголосовало через специальное приложение волонтера 60 656 жителей региона, т.е. почти 30% от общего числа проголосовавших.



В г. Новосибирске проголосовало 126 тыс. человек, большинство голосов получил проект «Парк им. С.М. Кирова в Ленинском районе города Новосибирска». Со всеми результатами голосования можно ознакомиться на сайте министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области. На благоустройство победивших объектов будет направлено примерно 400 млн рублей.



Напомним, что цель голосования заключается в открытом и гласном выборе общественных пространств для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национально проекта «Инфраструктура для жизни».



Голосование проводится на специальной платформе, верификация голосующих идет через сайт «Госуслуги», поэтому результаты голосования объективные. Голосования по выбору общественных территорий проводятся во всех регионах с 2021 года. Организаторами выступают Минстрой России и Администрация Президента РФ.