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общество

Дети мигрантов в Новосибирске сдали тест по русскому языку

Фото: АиФ-Новосибирск

В Новосибирске 44 ребёнка из семей мигрантов прошли обязательное тестирование по русскому языку для поступления в первый класс.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, 26 из них набрали от 90 до 100%, тогда как 18 не преодолели минимальный порог в 80%.

Как пишет портал infopro54, экзамен проходит устно и обязателен с 1 апреля 2025 года для всех детей мигрантов, поступающих в школы. Повторная попытка возможна только через три месяца с новыми заданиями.

В этом учебном году тестирование планируют пройти до 900 детей. Сейчас в школах области учатся свыше пяти тысяч учеников из семей иностранных граждан.

Ранее Сиб.фм рассказывал о введении тестирования для детей мигрантов с первого апреля

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Валерия Митрохина
Журналист

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