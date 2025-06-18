Долгожданная демобилизация: какие подводные камни ждут мобилизованных

Президент Владимир Путин объявил о начале демобилизации призванных граждан в июне 2025 года, что стало долгожданной новостью для многих семей.

Впервые за полтора года прозвучало официальное подтверждение старта процесса возвращения военнослужащих домой. Однако радость быстро сменилась тревогой из-за отсутствия четких правил демобилизации в законодательстве.

Как отмечает thisnews.ru, президент анонсировал начало процесса, но не уточнил конкретные критерии возвращения бойцов. Особую озабоченность это вызывает у тех, кто столкнулся с тяжелыми жизненными ситуациями во время службы — потерей близких, необходимостью ухода за больными родственниками или серьезными психологическими проблемами после участия в боевых действиях.

Министерство обороны на портале «Объясняем.рф» перечислило возможные категории для первоочередной демобилизации. Среди них — военнослужащие с истекшими до 2022 года контрактами, получившие ранения или психологические травмы, а также многодетные отцы и единственные кормильцы семей. Однако, как подчеркивают эксперты, диагностика состояния часто бывает субъективной, а подтверждение статуса кормильца может столкнуться с бюрократическими препонами.

«По логике, должны отпускать тех, кто истощен физически и морально. Но в реальности этот процесс очень субъективен», — отмечает военный психолог Дмитрий Семенов.

Даже при наличии всех документов окончательное решение остается за командованием. По информации правозащитников, именно здесь возникают основные сложности — командиры могут признать бойца «незаменимым», затягивать медкомиссии или оспаривать статус кормильца. Юристы рекомендуют семьям тщательно документировать все медицинские показания и сложные обстоятельства, а в случае препятствий — обращаться в военную прокуратуру или привлекать внимание СМИ и правозащитников.

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