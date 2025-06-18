Двух бизнесменов будут судить за взятку главе Корпорации развития Новосибирской области Зырянову

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух руководителей коммерческих организаций, обвиняемых в даче взятки генеральному директору АО «Корпорация развития Новосибирской области».

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело в отношении двух директоров коммерческих компаний, обвиняемых в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По данным пресс-службы ведомства, в феврале-марте 2024 года они передали более 11 млн рублей гендиректору АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александру Зырянову — лично и через посредника. Взамен чиновник обеспечил заключение подрядных контрактов на сумму свыше 60 млн рублей без конкурсных процедур и гарантировал лояльность.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области. Сейчас дело направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Александр Зырянов находится под стражей с 3 июня 2024 года. Ему предъявлены обвинения по пяти эпизодам дела о коррупции.

Первый эпизод связан с финансированием кинофестиваля, где Корпорация выступала одним из организаторов. Во втором эпизоде утверждается, что Зырянов через Гоманова получил 3 млн рублей от Муслимовых за общее покровительство, заключающееся в заключении контрактов между АО УК «ПЛП» и ООО «Техстрой-НСК».

Третий эпизод касается получения Зыряновым 1,5 млн рублей от руководителей АО УК «Биотехнопарк» Александра Иванова и Дениса Петрушкина за сохранение их должностей. Четвертый эпизод касается попытки Зырянова получить 30 млн рублей от китайского инвестора Цюй Фея за подключение его объекта к инженерным сетям силами АО УК «ПЛП».