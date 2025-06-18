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общество

Губернатор Новосибирской области Травников предупредил о спам-рассылке от своего имени

Фото: Сиб.фм

Мошенники рассылают фейки от имени губернатора Травникова.

Жителям Новосибирской области рассылают ложные сообщения от имени губернатора региона Андрея Травникова и сотрудников МВД. Под предлогом участия в видеоконференции преступники пытаются получить личные данные и доступ к финансам.

В связи с чем власти призывают сохранять бдительность, не переходить по ссылкам и тщательно проверять отправителей.

«Настоятельно прошу не реагировать на подобные сообщения и всегда проверять профиль с которого Вам пишут или звонят. Не отвечайте на такие сообщения и не переходите по вложенным ссылкам и QR-кодам», — написал Андрей Травников в своем Telegram-канале.

Напомним, что в Новосибирске мошенники обманывают родных пропавших без вести бойцов СВО

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Валерия Митрохина
Журналист

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