Катастрофа 20 июня: разбираемся в новом «пророчестве» Ванги

Согласно распространяемой информации, провидица якобы предрекала: «20 июня 2025 года случится катастрофа, который мир никогда не видел».

В сети активно обсуждается новое «пророчество», приписываемое болгарской ясновидящей Ванге. Эти слова особенно взволновали пользователей на фоне эскалации ближневосточного конфликта.

«И когда люди поймут, что убийством друг друга ничего не добиться, когда тучи нависнут над головами каждого, человечество столкнется с тем, с чем никогда еще никто не сталкивался», — цитируют якобы слова Ванги различные источники.

Однако эксперты скептически относятся к этому «пророчеству». Известно, что настоящие предсказания Ванги на 2025 год действительно содержали тревожные прогнозы, но конкретных дат она не называла. Среди её подлинных предсказаний — начало масштабного конфликта в Европе, который она называла «первым апокалипсисом», а также прорыв в медицине — создание лекарства от рака и технологий выращивания органов.

Что касается загадочной фразы о том, что конфликт на Украине закончится, «когда придет восьмой», её значение до сих пор остается предметом споров. Никаких подтвержденных свидетельств о связи этого предсказания с текущими политическими лидерами не существует.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что «пророчество» о катастрофе 20 июня 2025 года — не более чем фейк, эксплуатирующий человеческие страхи в нестабильной геополитической обстановке. Подлинные предсказания Ванги, хотя и содержали мрачные прогнозы, никогда не были столь конкретными в датировке событий.

Ранее Сиб.фм рассказывал о предсказании Жириновского. Тот считал, что в конфликте Ирана и Израиля будет применено ядерное оружие.