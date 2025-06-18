82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 июня, 15:19
пробки
4/10
погода
+29.7°C
курсы валют
usd 78.71 | eur 90.75
82.76% -1.2
сегодня
18 июня, 15:19
пробки
4/10
погода
+29.7°C
курсы валют
usd 78.71 | eur 90.75
сегодня 14:02
проиcшествия

Жириновский предсказал ядерный сценарий конфликта Израиля и Ирана

Фото: страничка Владимира Жириновского «ВКонтакте»

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский задолго до нынешнего обострения на Ближнем Востоке предупреждал о катастрофическом развитии событий между Израилем и Ираном.

Как сообщает «Комсомольская правда», политик прогнозировал применение ядерного оружия в этом противостоянии.

«Вашингтон задействует силы НАТО для бомбардировок Ирана с применением очень страшного оружия локального действия. Они могут стереть всю страну одним ядерным ударом», — заявлял Жириновский.

Основатель ЛДПР рассматривал ближневосточный конфликт как потенциальный спусковой механизм глобального противостояния. По его словам, столкновение с Ираном по масштабам превзойдёт все предыдущие региональные войны и может перерасти в Третью мировую.

Эти пророческие слова звучат особенно актуально на фоне последних событий, когда после израильских ударов по ядерным объектам Ирана Тегеран ввёл чрезвычайное положение и потребовал экстренного заседания ООН.

Ранее Сиб.фм рассказывал о предвидении политиком вторжения в Курскую области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.