Жириновский предсказал ядерный сценарий конфликта Израиля и Ирана

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский задолго до нынешнего обострения на Ближнем Востоке предупреждал о катастрофическом развитии событий между Израилем и Ираном.

Как сообщает «Комсомольская правда», политик прогнозировал применение ядерного оружия в этом противостоянии.

«Вашингтон задействует силы НАТО для бомбардировок Ирана с применением очень страшного оружия локального действия. Они могут стереть всю страну одним ядерным ударом», — заявлял Жириновский.

Основатель ЛДПР рассматривал ближневосточный конфликт как потенциальный спусковой механизм глобального противостояния. По его словам, столкновение с Ираном по масштабам превзойдёт все предыдущие региональные войны и может перерасти в Третью мировую.

Эти пророческие слова звучат особенно актуально на фоне последних событий, когда после израильских ударов по ядерным объектам Ирана Тегеран ввёл чрезвычайное положение и потребовал экстренного заседания ООН.

Ранее Сиб.фм рассказывал о предвидении политиком вторжения в Курскую области.