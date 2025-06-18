"Когда их ждать назад?": Путин анонсировал демобилизацию призванных, но главные вопросы остаются нерешенными

Заявление президента Владимира Путина о планируемом начале демобилизации граждан, призванных по мобилизации, в июне 2025 года стало долгожданным известием для многих семей. Впервые за последние полтора года глава государства официально подтвердил старт процесса возвращения военнослужащих к своим семьям, что вселило надежду.

Однако, ликование быстро уступило место обеспокоенности из-за недостатка конкретики по ключевым моментам. Основная сложность заключается в отсутствии четко прописанных в законодательстве правил, регулирующих процедуру увольнения мобилизованных. Президент объявил о начале демобилизации, но не конкретизировал, кто именно и на каких основаниях сможет вернуться домой, что породило неопределенность среди самих военнослужащих и их близких, как сообщает thisnews.ru.

Особенно остро этот вопрос стоит для тех, кто столкнулся с трудными жизненными обстоятельствами во время несения службы. Речь идет о случаях гибели близких родственников, необходимости ухода за больными членами семьи или развития у военнослужащего серьезных психологических проблем вследствие участия в боевых действиях. Как будут решаться подобные ситуации, пока неясно.

Министерство обороны, опираясь на сведения портала «Объясняем.рф», перечислило возможные категории лиц, подлежащих первоочередной демобилизации. В их числе:

Военнослужащие, заключившие контракты, срок действия которых истек до 2022 года.

Лица, получившие ранения или психологические травмы. Однако, как отмечают эксперты, диагностика зачастую носит общий характер и зависит от субъективной оценки врачей.

Многодетные отцы и единственные кормильцы семей, при условии предоставления документального подтверждения этого статуса, что может создать бюрократические сложности.

«По логике, должны отпускать тех, кто истощен физически и морально. Но в реальности этот процесс очень субъективен», – подчеркнул военный психолог Дмитрий Семенов.

Тем не менее, даже при наличии всех необходимых документов, окончательное решение о демобилизации принимает командование. Согласно информации, полученной от источников и правозащитников, именно на этом этапе возникают основные трудности. Командиры могут признать военнослужащего «незаменимым», затягивать проведение медицинских комиссий или оспаривать статус кормильца через органы социальной защиты.

Юристы, знакомые с данной проблемой, советуют родственникам мобилизованных тщательно фиксировать все медицинские показания и сложные семейные обстоятельства. В случае, если командование игнорирует законные обращения или препятствует процессу демобилизации, следует обращаться в военную прокуратуру. Если же другие инстанции не реагируют, можно попытаться привлечь внимание общественности через средства массовой информации или правозащитные организации.