Кран-манипулятор повредил ЛЭП в Бердске, оставив часть города без света

18 июня днем в Бердске кран-манипулятор во время разгрузочных работ задел высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 кВ.

Автоматическая защита сработала мгновенно, отключив подачу электричества, что привело к временному обесточиванию жилых домов и других объектов.

По данным телеграм-канала "Россети Новосибирск", работы проводились с нарушением правил безопасности в охранной зоне ЛЭП. Интересно, что в прошлом году эта же линия пострадала от столкновения с погрузчиком. К счастью, на этот раз последствия оказались менее серьезными.

На место оперативно прибыли аварийные бригады с тремя единицами спецтехники. Энергетикам удалось быстро устранить последствия аварии, и сейчас электроснабжение в Бердске полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском сотни домов остались без света из-за обрыва ЛЭП.