Новосибирская делегация активно работает на ПМЭФ-2025

Делегация Новосибирской области участвует в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, уже в первый день форума были подписаны несколько соглашений о сотрудничестве, включая договорённости о создании клубов программистов на территории области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своих социальных сетях отметил, что в планах делегации проведение серии переговоров и подписание стратегически важных соглашений, которые должны способствовать привлечению новых инвестиций в регион. В настоящее время участники делегации продолжают активную работу на площадках форума.

Ранее сообщалось, что делегация Республики Казахстан посетила Новосибирскую область с рабочим визитом.