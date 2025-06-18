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общество

Новосибирские выпускники столкнулись со сложностями на ЕГЭ по математике

Фото: Сиб.фм

Для выпускников сложнее всего оказалась геометрия на ЕГЭ.

Экзамен по профильной математике стал серьёзным испытанием для новосибирских выпускников. Многие не справились даже с заданиями первой части — сложности вызвали текстовые задачи, теория вероятности и графики функций.

Во второй части наибольшие трудности традиционно вызвала геометрия. Как отметила доцент НГПУ Елена Рудакова для ТАСС, уровень подготовки в этой области остаётся низким, хотя есть положительная динамика в решении задач по арифметике.

Средний балл по региону в 2025 году составил 62,05. Проблемными оказались задачи №5 и №9–12, требующие точных вычислений и нестандартных подходов.

Ранее Сиб.фм публиковал график результатов ЕГЭ

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Валерия Митрохина
Журналист

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