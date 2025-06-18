Новосибирские выпускники столкнулись со сложностями на ЕГЭ по математике

Для выпускников сложнее всего оказалась геометрия на ЕГЭ.

Экзамен по профильной математике стал серьёзным испытанием для новосибирских выпускников. Многие не справились даже с заданиями первой части — сложности вызвали текстовые задачи, теория вероятности и графики функций.

Во второй части наибольшие трудности традиционно вызвала геометрия. Как отметила доцент НГПУ Елена Рудакова для ТАСС, уровень подготовки в этой области остаётся низким, хотя есть положительная динамика в решении задач по арифметике.

Средний балл по региону в 2025 году составил 62,05. Проблемными оказались задачи №5 и №9–12, требующие точных вычислений и нестандартных подходов.

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