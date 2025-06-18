Новосибирский предприниматель Андрей Бажак пропал без вести в зоне СВО

Известный предприниматель из Новосибирска пропал без вести в зоне специальной военной операции.

55-летний Андрей Бажак, бывший совладелец завода «Промстальконструкция» и фигурант громких уголовных дел, пропал без вести в зоне СВО. Об этом сообщил его сын в Арбитражный суд Новосибирской области, где рассматривается дело о банкротстве Бажака-старшего с долгами более 119 млн рублей.

Согласно документам, Бажак исчез 10 июля 2024 года, служа в зоне боевых действий по контракту, заключённому из исправительной колонии. В 2023 году он был осуждён вместе с сыном за мошенничество и сбыт поддельных медизделий.

Как сообщает РБК Новосибирск, Бажак был связан с рядом предприятий в Новосибирске, Иркутской области и на Алтае. Его компании банкротились с многомиллионными долгами. По решению суда с него взыскали более 1 млрд рублей в конкурсную массу «Промстальконструкции».

Напомним, что в Новосибирске командир «Ориона» Панфёров заявил, будет ли демобилизация-2025 с СВО