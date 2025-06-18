В Новосибирске командир «Ориона» Панфёров заявил, будет ли демобилизация-2025 с СВО

Вернутся ли мобилизованные бойцы домой в этом году? Заявил новосибирский бизнес-омбудсмен, командир отряда «Орион» в зоне СВО Андрей Панфёров.

По мнению спикера, Россия постепенно приближается к завершению задач СВО, однако говорить о победе рано. Он считает, что Украина не готова к мирному соглашению, в их целях продолжать боевые действия.

«Сейчас боевые действия идут в активной фазе. Расслабляться не время и о финале говорить рано. Однако большую часть задач мы завершили. Приказов от главы государства об остановке боевых действий не было. Будем выполнять задачи до последнего. С большой долей вероятности, сможем выполнить все задачи и в этом году. Однако это весьма оптимистичный сценарий, если всё пойдёт по плану, с минимальной провокацией Запада. И только тогда, когда президент скажет: «Мы победили», сможем начать поэтапный процесс демобилизации», – прокомментировал Андрей Панфёров в интервью Сиб.фм.

Ранее Андрей Панфёров заявил, что мешает завершить СВО в этом году.