Новосибирский Росреестр опроверг слухи о рейдах по дачным участкам

Управление Росреестра по Новосибирской области заявило, что не планирует проводить рейды по садовым и дачным участкам с целью изъятия земли у собственников.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет исключительно о профилактических мерах, направленных на информирование владельцев.

Как пояснили в Росреестре, 31 мая 2025 года правительство РФ утвердило критерии признания земельных участков неиспользуемыми. К ним относятся: захламление более 50% площади мусором или посторонними предметами, отсутствие строительства в установленные сроки (7 лет для ИЖС, 5 лет для других категорий), а также зарастание сорняками выше метра или наличие разрушенных построек, если владелец не принимает мер по их устранению более года.

При этом до 1 марта 2028 года ведомство ограничивается профилактикой – консультациями, беседами и предостережениями без жестких сроков исправления нарушений.

Руководитель регионального управления Росреестра Светлана Рягузова уточнила, что никаких рейдов не проводится. По ее словам, основная задача – предупредить нарушения, а собственники должны самостоятельно следить за соблюдением требований закона и использовать землю по назначению.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске призвали защитить дачи от нашествия мышей.