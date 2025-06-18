Прибыль банковского сектора РФ в 2025 году снизится, но останется на высоком уровне

По оценкам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, прибыль банковского сектора России в 2025 году может составить около 3,5 трлн рублей — это примерно на 10% меньше рекордного результата 2024 года (3,8 трлн рублей). Такую оценку он дал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025.

Основными драйверами роста прибыли банков станут удешевление стоимости пассивов и рост непроцентных доходов, однако темпы увеличения кредитного портфеля существенно замедлятся: если в предыдущие годы рост был двузначным, то теперь ожидается лишь однозначный прирост. Пьянов отмечает, что дальнейшее снижение ключевой ставки может приблизить прибыль сектора к рекордным значениям постсанкционного периода, но окончательные итоги будут зависеть от динамики второго полугодия.

Говоря о банковском секторе, Дмитрий Пьянов отметил, что мелким банкам становится сложнее конкурировать.

Также заметная доля рынка приходится на финансовые организации, создаваемые крупными маркетплейсами. Уже сегодня они по числу активных розничных клиентов способны конкурировать с крупнейшими игроками рынка. Однако пока такие финтех-структуры не представляют угрозы традиционному банковскому сектору по широте продуктовой линейки и объему средств клиентов.

По мнению Пьянова, на горизонте 2026–2027 годов банки маркетплейсов могут войти в перечень системно значимых кредитных организаций по активной клиентской базе. Он прогнозирует радикальное обновление состава списка системно значимых банков в ближайшие два года, что связано с тенденциями консолидации и изменением критериев отбора.