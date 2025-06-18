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общество

Резкое повышение стоимости: ожидается рост цен с 18 июня 2025 года — сделайте запасы заранее

Фото: Сиб.фм

Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз инфляции на текущий год, увеличив ожидаемый рост цен с 4,5% до 7,6%. Данная корректировка обусловлена осложнением экономической конъюнктуры и воздействием внешних и внутренних факторов.

Ключевые факторы роста инфляции

Действие санкций: ограничение импортных поставок приводит к дефициту товаров и увеличению стоимости электроники, автомобилей и бытовой техники.

Вероятность возобновления таможенных пошлин: может спровоцировать дополнительное повышение цен.

Сложности в аграрном секторе: неблагоприятные климатические условия и ограниченный доступ к кредитам приведут к увеличению стоимости овощной и фруктовой продукции.

Какие товары подвергнутся наибольшему подорожанию

Стройматериалы: стоимость древесины и пиломатериалов может увеличиться на 20–25%.

Мебельная продукция: прогнозируется рост цен на 15–20%.

Туристическая сфера: ожидается подорожание туристических поездок, аренды жилья и авиабилетов.

Исключение: китайские автомобили, где из-за избыточного предложения возможно снижение цен.

Аналитические оценки

Скорректированный прогноз Минэкономразвития соответствует информации, предоставленной Центробанком и независимыми экспертами, что подтверждает потребность в корректировке экономической стратегии для уменьшения инфляционного давления.

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Александр Борисов
журналист

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