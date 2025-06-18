Резкое повышение стоимости: ожидается рост цен с 18 июня 2025 года — сделайте запасы заранее

Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз инфляции на текущий год, увеличив ожидаемый рост цен с 4,5% до 7,6%. Данная корректировка обусловлена осложнением экономической конъюнктуры и воздействием внешних и внутренних факторов.
Ключевые факторы роста инфляции
Действие санкций: ограничение импортных поставок приводит к дефициту товаров и увеличению стоимости электроники, автомобилей и бытовой техники.
Вероятность возобновления таможенных пошлин: может спровоцировать дополнительное повышение цен.
Сложности в аграрном секторе: неблагоприятные климатические условия и ограниченный доступ к кредитам приведут к увеличению стоимости овощной и фруктовой продукции.
Какие товары подвергнутся наибольшему подорожанию
Стройматериалы: стоимость древесины и пиломатериалов может увеличиться на 20–25%.
Мебельная продукция: прогнозируется рост цен на 15–20%.
Туристическая сфера: ожидается подорожание туристических поездок, аренды жилья и авиабилетов.
Исключение: китайские автомобили, где из-за избыточного предложения возможно снижение цен.
Аналитические оценки
Скорректированный прогноз Минэкономразвития соответствует информации, предоставленной Центробанком и независимыми экспертами, что подтверждает потребность в корректировке экономической стратегии для уменьшения инфляционного давления.