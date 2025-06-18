Россиян могут лишить длинных выходных в январе и мае

В России предложили сократить новогодние и майские каникулы.

В России предложено заменить традиционные продолжительные январские и майские праздники на несколько трёхдневных рабочих недель в течение года. Такая инициатива направлена на снижение экономических потерь и повышение производительности.

Сторонники идеи считают, что гибкий график поможет избежать длительных простоев в бизнесе и снизить стресс от выхода на работу после затяжных выходных.

По оценкам, праздничные каникулы могут снижать ВВП страны до 1% из-за приостановки деятельности предприятий.

Взамен предлагается ввести адаптивный режим — с короткими рабочими неделями и дополнительными выходными в периоды низкой нагрузки. Такую инициативу озвучил вице-президент общественной организации «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

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