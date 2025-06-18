С 18 июня полностью запрещена установка заборов на участке. Их придётся снести

С 18 июня 2025 года вступает в силу полный запрет на возведение сплошных ограждений на земельных участках. Существующие конструкции подлежат демонтажу, в противном случае будет наложен штраф.

Начиная с указанной даты, начинают действовать обновленные требования к установке заборов на территории частных домовладений и садовых товариществ. Ключевым изменением является ограничение на установку непрозрачных заборов, полностью отгораживающих участок. Теперь допустимы только светопроницаемые конструкции или ограждения с зазорами, предотвращающие создание замкнутого пространства. Предельная высота таких изгородей ограничена 1,5 метрами. Исключение составляют заборы, выходящие на улицы или автомагистрали, где разрешена высота до 2,2 метра и использование сплошных материалов.

Главная задача изменений – улучшение микроклимата и повышение комфорта проживания. Прозрачные заборы способствуют более эффективному освещению и циркуляции воздуха, что положительно сказывается на растениях и создает благоприятную атмосферу. Кроме того, подобные конструкции снижают вероятность конфликтов между соседями и повышают уровень безопасности, упрощая наблюдение за территорией.

Владельцам участков, на которых уже установлены глухие заборы, рекомендуется привести их в соответствие с новыми правилами. Для этого необходимо провести замеры границ участка, согласовать планируемые изменения с соседствующими землевладельцами и получить соответствующие разрешения в местных органах самоуправления. Игнорирование данных требований повлечет за собой штрафные санкции и предписания о сносе нелегальных ограждений.

Для корректной установки рекомендуется отдавать предпочтение конструкциям с просветами, таким как сетчатые или штакетные заборы, контролировать высоту и в обязательном порядке согласовывать проект с соседями. Соблюдение новых стандартов поможет сформировать более открытое и доброжелательное окружение, минимизировать конфликты и избежать юридических проблем.