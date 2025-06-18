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общество

Студенты НГТУ НЭТИ создали систему голосования с распознаванием лиц

Фото: freepik

Разработчики с факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ представили инновационную систему голосования на основе компьютерного зрения.

Как сообщает пресс-служба университета, "умная урна" автоматически идентифицирует участников по лицу, исключая возможность повторного голосования.

Система построена на платформе микрокомпьютера Raspberry Pi и оборудована камерой с дисплеем. Процесс голосования занимает до 15 секунд: пользователь выбирает вариант ответа и проходит идентификацию через камеру, после чего система сверяет данные с базой и подтверждает уникальность голосующего.

По замыслу разработчиков, технология решает сразу несколько актуальных проблем: обеспечивает прозрачность процедуры, предотвращает дублирование голосов и ускоряет подсчёт результатов. Особое внимание уделено защите данных — вместо фотографий система хранит только зашифрованные числовые векторы, что исключает риск компрометации персональной информации.

После успешных предварительных испытаний система готовится к эксплуатационным тестам. Создатели не исключают возможность применения разработки не только в учебных заведениях, но и в других сферах, требующих организации прозрачного голосования.

Ранее сообщалось, что новосибирские ученые разработали перспективный противовирусный препарат.

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Кристина Уколова
Журналист

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