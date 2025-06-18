Новосибирские ученые разработали перспективный противовирусный препарат

Специалисты Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии в Новосибирске завершили доклинические испытания нового противовирусного средства на основе интерферона лямбда.

Как сообщает пресс-служба Института цитологии и генетики СО РАН, этот белок эффективно стимулирует иммунный ответ при вирусных атаках.

Исследования проводились в лаборатории фармакологического моделирования для молодых ученых. В ходе экспериментов препарат успешно подавлял вирусы в клетках дыхательных путей и глаз, включая коронавирус. Интерферон лямбда, относящийся к третьему типу интерферонов, отличается быстрым действием, что делает его перспективным для разработки новых методов лечения.

Работа выполнена младшим научным сотрудником Ларисой Олейник в рамках диссертационного исследования. Полученные результаты открывают возможности для создания эффективных противовирусных препаратов нового поколения.

Ранее сообщалось, что ученые из Новосибирска создали метод анализа экотоплива для авиации.