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общество

В Новосибирске Анна Терешкова отреагировала на призыв объявить блогера Артемия Лебедева врагом России

Фото: Сиб.фм

Директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова прокомментировала заявление общественника, который требует признать блогера Артемия Лебедева экстремистом и врагом России.

Как заявила Анна Терешкова во время интервью Сиб.фм 18 июня, любой человек, в том числе Артемий Лебедев, имеет право на собственное мнение.

«Но я, как патриот Новосибирска, всегда буду его защищать, как свой дом. Мы сами знаем недостатки города, но у нас много хорошего. А если вы критикуете, ну помогите городу. Сделайте что-то полезное. Я люблю дискутировать с людьми, которые приезжают в Новосибирск что-то сделать. Поэтому ко всем негативным высказываниям отношусь поверхностно. Всегда отстаивала интересы нашего города и буду продолжать это делать», – говорит Анна Терешкова.

Напомним, в начале июня новосибирец Алексей Фомин написал обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку блогера Артемия Лебедева и признать его экстремистом и врагом России. По его мнению, негативные высказывания в адрес центра Сибири сеют рознь среди населения. Блогер неоднократно критиковал Новосибирск называя его городом-недоразумением.

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Александр Борисов
журналист

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