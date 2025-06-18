В Новосибирске эксперт заявил о рекордном падении цен на автомобили

В Новосибирске зафиксировано беспрецедентное падение цен на новые легковые автомобили, самое ощутимое за последние годы. Об этом сообщил в интервью Сиб.фм автоэксперт Илья Франк.

По словам спикера, текущие цены на новые автомобили достигли минимальных значений за последнее время. Он отметил, что сегодня китайский автомобиль 2024 года выпуска можно приобрести по цене, сопоставимой с Lada Vesta, начиная от 1,3 млн рублей.

Франк объяснил это явление избыточным импортом китайских автомобилей в Россию в 2024 году. Непроданные остатки заполонили склады дилерских центров и дистрибьюторов.

«Чтобы реализовать эти автомобили, производители вынуждены предлагать значительные скидки и снижать цены до минимально возможных. Тот факт, что современный китайский автомобиль с большим количеством электронных систем, даже в базовой комплектации, может стоить как Lada Vesta, говорит сам за себя», — подчеркнул автоэксперт.

Ранее Илья Франк заявлял о новых законах для автовладельцев с июня.