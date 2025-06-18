В Новосибирске за 17 млн рублей продают редкие купюры номиналом 100 рублей

В Новосибирске выставил коллекцию редких 100-рублёвых купюр за 17 млн рублей.

На популярном сайте выставили объявление о продаже редких банкнот номиналом 100 рублей за 17 254 873 рубля. Как указано в объявлении, речь идет о коллекционных купюрах с серией АА и красивым номером.

Банкноты находятся в состоянии «б/у» и продаются в единственном экземпляре. Продавец подчёркивает уникальность предложения и уточняет, что окончательная цена может обсуждаться лично.

Известно, что подобные купюры ценятся среди коллекционеров, особенно если серия и номер считаются редкими.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске продают автограф игроков футбольной команды «Бавария» за 1 млн рублей