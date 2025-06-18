В Новосибирской области на берегу Оби построят новый санаторный комплекс

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о создании курортно-оздоровительного комплекса «Речкуновский» в Бердске.

Четырехзвездочный отель на 270 номеров появится на территории Речкуновской зоны отдыха на берегу Оби, сообщили в правительстве Новосибирской области.

Проект, который реализует «Корпорация развития НСО», включает строительство акватермального комплекса с банями и бассейнами, медицинско-оздоровительного отделения и СПА-зоны. Подписи под соглашением о намерениях поставили губернатор Андрей Травников и врио генерального директора корпорации Вячеслав Радионов.

Новый санаторно-курортный комплекс станет частью инфраструктуры Речкуновской зоны отдыха, создавая дополнительные возможности для оздоровления и отдыха жителей и гостей региона.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске построят автовокзал "Западный" рядом с Хилокским рынком.