В Новосибирской области затягивается ремонт моста над Транссибом

Под Новосибирском откладывается открытие моста над Транссибом.

Ремонт путепровода в районе Каргата Новосибирской области затягивается из-за новых дефектов. Известно, что мост над Транссибирской магистралью закрыли в марте после выявления повреждений на опоре №2. Её уже почти восстановили, но при работах обнаружились аналогичные проблемы на опоре №3.

В пресс-службе территориального управления автодорог НСО сообщили о том, что сроки открытия будут названы после оценки объёма дополнительных работ.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске рассматривают продление метро до площади Станиславского