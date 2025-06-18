Вьетнамская компания построит завод лапши быстрого приготовления под Новосибирском

На Петербургском международном экономическом форуме власти Новосибирской области подписали соглашение с вьетнамской компанией АО «Сэлтикс» о строительстве завода по производству лапши быстрого приготовления.

Как сообщили в региональном правительстве, общий объем инвестиций в проект превысит 13 миллиардов рублей.

Реализация проекта запланирована в два этапа. К 2028 году будет возведен производственно-складской комплекс мощностью свыше 45 тысяч тонн продукции в год. Новое предприятие создаст более 600 рабочих мест для жителей региона.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске построят автовокзал "Западный" рядом с Хилокским рынком.